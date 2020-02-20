Silahlı saldırgan yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Silahlı saldırgan yakalandı - Haberler

Silahlı saldırgan yakalandı

Samsun'da husumetli olduğu kişiye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

20.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:52
Silahlı saldırgan yakalandı

'da husumetli olduğu kişiye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen bir kişi tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce silahlı saldırıda yaralanan O.M.(26), aralarında husumet bulunan H.A 'ya tabancayla ateş açtı. H.A. saldırıda yara almazken, olay yerinden kaçan O.M. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan O.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler