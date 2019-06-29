Silahlı saldırgan vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı

Edirne'de av tüfeğiyle ateş ettiği kişiyi yaralayan saldırgan, vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, T.O. av tüfeğiyle K.U'ya ateş etti.

Yaralanan K.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli T.O. ise olay yerinden kaçtı.

Bu sırada elinde av tüfeğiyle koşan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, T.O'yu kısa süre sonra Ekmekçizade Kervansarayı yakınında elindeki av tüfeğiyle yakaladı.

Kaynak: AA