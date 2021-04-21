Silahlı saldırgan tutuklandı
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Silahlı saldırgan tutuklandı

Silahlı saldırgan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişinin tüfekle yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişinin tüfekle yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 12 Nisan gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araca pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.Ş. hafif şekilde yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.K. ile yanında bulunanlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri M.K.'nin yanında olduğu ileri sürülen E.Ö.'yü önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silahla ateş ederek bir kişiyi yaralayan firari şüpheli M.K.'de yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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