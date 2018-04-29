Silahlı Saldırgan Tutuklandı

Samsun'da bir kişinin evine tüfekle saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Ö.'ye ait eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Tüfekle ateş açılması sonucu evin camları kırılırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ahmet Ç.'yi (32) yakalayarak gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Ç., kendisinin eve değil, önüne çıkan köpeğe ateş ettiğini iddia etti. Polisteki sorgulanması tamamlanan Ahmet Ç., "ikamet kurşunlama, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Ç., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN