Silahlı market soygunu yapan şüpheli kaçtı
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Silahlı market soygunu yapan şüpheli kaçtı

Isparta'da bir market zincirinin şubesine giren zanlı, silah zoruyla kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

08.01.2020 03:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:21

'da bir market zincirinin şubesine giren zanlı, silah zoruyla kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Pirimehmet Mahallesi 1712 sokaktaki bir markete giren şüpheli, elindeki silahı kasiyere uzatarak paraları vermesini istedi. Şüpheli, gasp ettiği paraları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Çalışanlarının vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soygunu yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Silahlı market soygunu yapan şüpheli kaçtı
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