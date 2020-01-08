: Silahlı market soygunu yapan şüpheli kaçtı

08.01.2020 03:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:21

Isparta'da bir market zincirinin şubesine giren zanlı, silah zoruyla kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Pirimehmet Mahallesi 1712 sokaktaki bir markete giren şüpheli, elindeki silahı kasiyere uzatarak paraları vermesini istedi. Şüpheli, gasp ettiği paraları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soygunu yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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