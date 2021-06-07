Son dakika haber... Silahlı market soygunu kamerada
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Son dakika haber... Silahlı market soygunu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Silahlı market soygunu kamerada İzmir Karabağlar'daki bir zincir markette, geçen cumartesi günü silahlı soygun meydana geldi.

Silahlı market soygunu kamerada

İZMİR - İzmir Karabağlar'daki bir zincir markette, geçen cumartesi günü silahlı soygun meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda soyguncu iki şahıs, market çalışanı iki kadını silahla korkutarak nakit para ve market ürünlerini çantaya dolduruyor.

Olay, geçen cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Aydın Mahallesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki erkek şahsın silahlı soygunu güvenlik kamerasına da yansıdı. Silahlı soygunda, şahıslardan biri silahıyla market çalışanı iki kadı korkutarak kasayı açtırdı. Elinde çanta olan diğer şahıs ise market ürünlerini çantaya doldurdu. Görüntülerde, elinde silah olan şahsın paraların bir kısmını hem çantaya hem de pantolonunun içerisine koyduğu görüldü. Şahıslar, para ve market ürünlerini alarak kayıplara karıştı.

"Burun buruna geldik"

Olayın görgü tanıklarından Aziz Balta, "Akşam üzere dükkanda oturuyorduk. Market çalışanı kadın arkadaş koşarak içeri geldi. 'Koşun mağazayı soyuyorlar' dedi. Hemen arkasından diğer arkadaş geldi. Soyguncuların elinde silahların olduğunu söyledi. Hemen dışarı çıktık. O sırada şahıslar kaçıyordu. Ellerinde çanta vardı. Koşarak gittiler. İki siyah elbiseli kişiydi. Birinde şapka vardı. Silahlı oldukları için peşlerine düşemedik" dedi.

Yılmaz Çoban isimli esnaf da, "Market çalışanı arkadaşlar 'hırsız var' deyince hemen koştuk. İki kişilerdi. Birinin elinde silah vardı. Yaşları çok gençti. Şahıslarla burun buruna geldim. Beni görünce 'çekil, yoksa seni vururuz' dedi. Ellerinde silah olunca çekildim, onlar kaçtı" diye konuştu. Abdulselam Akyol isimli esnaf ise, "Akşam üzere mahalleden bir çocuk 'markette hırsızlık oldu' dedi. Hemen polisi aradım. Şahısların silahlı olduğunu bilmiyordum. Olayın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Marketten para ve sigara çalmışlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Silahlı market soygunu kamerada
Son dakika haber... Silahlı market soygunu kamerada
Son dakika haber... Silahlı market soygunu kamerada
Son dakika haber... Silahlı market soygunu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca

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