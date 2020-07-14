Silahlı kuvvetler FETÖ'den arındı, terörle mücadele katlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahlı kuvvetler FETÖ'den arındı, terörle mücadele katlandı

SİHA'lar ve Mehmetçik'in alan hakimiyeti ile PKK'nın beli değil boynu kırıldı.

Silahlı kuvvetler FETÖ'den arındı, terörle mücadele katlandı
14.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:38

SİHA'lar ve Mehmetçik'in alan hakimiyeti ile PKK'nın beli değil boynu kırıldı. Örgüt mensupları artık an be an izlenebiliyor. PKK'nın tamamen bitirilmesi belki yarın belki yarından da yakın.

Artık teröristin yanı sıra terörle mücadele de etkin biçimde yürütüldüğü için dağa çıkışlar neredeyse sıfırlanmış vaziyette. Katılımın sıfırlanması önemli.

Terör örgütü PKK, ilk silahlı saldırısını 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdi. Aynı gece Şemdinli'de de saldırı düzenlendi. Bu saldırı, 36 yıllık terörle mücadelede ilk şehit verilen saldırıydı. Şehidin adı Süleyman Aydın'dı.

9 Ekim 1998'de yerleştiği Suriye'den ayrılmak zorunda kalan Bölücü Terör Örgütü'nün lideri Abdullah Öcalan, Ankara'nın Şam'a baskıları sonucu Suriye'den ayrılmak zorunda kaldı ve İtalya, Yunanistan, Rusya gibi ülkeleri dolaştıktan sonra Kenya'nın başkenti Nairobi'de 15 Şubat 1999'da yakalandı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ordudan FETÖ'cülerin uzaklaştırılmasından sonra Türk güvenlik güçleri PKK'ya karşı daha etkin bir mücadele verirken, Suriye'nin kuzeyine geniş çaplı sınır ötesi operasyonlar düzenlediler.

Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında stratejik düzeyde ulusal güvenliği etkileyen sonuçlar ortaya çıkaran bir dönüşüm geçirdi. Türkiye, bazı önemli gelişmelerden dolayı halihazırda terör örgütlerine karşı sahip olduğu üstünlüğü sağlamlaştırdı. Binlerce FETÖ üyesinin Türk güvenlik güçleri, istihbarat kurumu ve yargı birimlerinden ihracı Türkiye'nin ulusal güvenlik tehditleriyle mücadele etkinliğini artırdı. Devletin güvenlik aygıtlarında yuvalanmış FETÖ üyelerinin yakın geçmişte devlet gücünü suistimal ederek meydana gelen hadiselerde gerekli önlemleri almadığı, gelen istihbaratları göz ardı ettiği ve belirli birimlerin hareketlerini engellediğine ilişkin güçlü işaretler bulunmaktaydı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ocak 2017'de FETÖ'nün PKK ve DEAŞ'a istihbarat ve eylem desteği sağladığını vurgulamıştı.

PKK ile mücadelede yurt içinde 1984 yılından 2016 yılı Ağustos ayına kadar 32 yılda yaklaşık 35 bin terörist etkisiz hale getirilirken, FETÖ darbe girişiminden sonra 2016 yılı Ağustos ayından bugüne kadar 4 yılda yaklaşık 6 bin 500 terörist etkisiz hale getirildi.

Arananlar listesine 36 çizik

Bu yılın ilk 6 ayında terörden arananlar listesinde bulunan 1 mavi, 1 yeşil, 13 turuncu, 21 gri kategoriden ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 110'u ölü, 290'ı sağ, 4'ü yaralı, 158'i ise teslim olarak ele geçirildi. Bu yılın Haziran ayında ise 96 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, örgüte katılım sayısı 2015 yılında 620, 2016'da 536, 2017'de 154, 2018'de 45, bu yıl ilk 4 aylık bölümde ise 2'ye kadar düştü.

İçişleri Bakanı geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret" demişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? Güncel
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız Spor
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
CHP'nin Ayasofya için Osmanlı-Cumhuriyet kıyasına AK Parti'den tepki
CHP'nin Ayasofya için Osmanlı-Cumhuriyet kıyasına AK Parti'den tepki
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Halife Hafter Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ezgi Mola Demet Akbağ Aybüke Pusat
Spor Falcao Fırat Aydınus Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Antalya
Şu an buradasınız: Silahlı kuvvetler FETÖ'den arındı, terörle mücadele katlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 14:03:16. #1.14#
title