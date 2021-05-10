Silahlı kutlamaya tepki gösterdi, yaşadığı o anları anlattı

Türkiye 1. Ligi'ni 2. sırada bitirerek 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'da dün gece büyük sevinç yaşanırken, Giresun'un Eynesil ilçesinde kutlama için havaya rastgele açılan ateş sonucu ayağından yorgun mermi ile vurularak yaralanan Hanım Boz, silahlı sevinç gösterilerine...

Türkiye 1. Ligi'ni 2. sırada bitirerek 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'da dün gece büyük sevinç yaşanırken, Giresun'un Eynesil ilçesinde kutlama için havaya rastgele açılan ateş sonucu ayağından yorgun mermi ile vurularak yaralanan Hanım Boz, silahlı sevinç gösterilerine tepki gösterdi.

Eynesil İlçesi Ören Beldesi Belen Mahallesindeki evinde kızıyla telefonla görüştüğü sırada ayağından vurulduğunu anlatan Hanım Boz, "Evde yalnızdım yatmaya hazırlandığım sırada kızım telefon açtı görüntülü olarak görüşüyordum. O arada savaş çıkmış gibi silah sesleri duymaya başladım, adeta yaylım ateşi açılmış gibiydi. Bende oturduğum yerde telefonla görüşüyordum o arada ayağımda bir şey hissettim. Kızıma 'Telefonu kapat ben vuruldum' diyebildim. Hemen kapıya yönelip komşulara, çağırıp, bağırıp vurulduğumu haber vermeye çalıştım. O arada komşular geldi. Hastaneye götürdüler" dedi.

"Böyle sevinç olmaz, olmamalı. Bu kaza kurşunuyla ölebilirdim" diyen Boz "Benim tek isteğim bunun failinin bulunmasıdır. Bulunursa şikayetçi olacağım cezasını çeksin istiyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı