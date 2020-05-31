Silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu (2) Vali Yakup Canbolat'ın açıklaması Hastane önünden detay Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu.

Vali Yakup Canbolat'ın açıklaması Hastane önünden detay Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Canbolat, daha sonra açıklama yaptı. Kaynak: AA