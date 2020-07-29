Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı
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Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

29.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:28

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Tepe Mahallesi Sevgi Yolu mevkisinde N.B. daha önce arasında husumet bulunan M.T. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. Y.B, H.B, A.B. ve S.Ö, M.T'ye ait iş yerinin camlarını kırarak silahla ateş etti.

Yaralanan M.T, Marmaris Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan N.B, Y.B, H.B, A.B, S.Ö. ile F.T. Yeni Yol Caddesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B. ve F.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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