Silahlı kavgaya karıştığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı Karaman'da 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştığı ileri sürülen şüpheli, cezaevine gönderildi.

Karaman'da 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştığı ileri sürülen şüpheli, cezaevine gönderildi.

Merkeze bağlı Ağılönü köyünde yaşanan silahlı kavganın ardından şüpheli Abdullah K, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Merkeze bağlı Ağılönü köyünde 25 Mayıs'ta, iki grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda İsa S. (35) ile Ahmet (26), Aziz (30) ve İlyas Kabak (34), çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Kaynak: AA