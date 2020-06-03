Silahlı kavgaya karışan zanlılar adliyeye sevk edildi Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan ve kaçarken çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan ve kaçarken çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Özgür B, Polat B, Cüneyt B, Cumali B, Oktay B, Ercan B. ve Orhan B, emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay

Yuva Mahallesi 2489. Sokak'ta önceki gün Özgür B, Polat B, Cüneyt B, Cumali B, Oktay B, Musa B. (26), Ercan B, Orhan B, Erkan A. (42), Orhan A, Şahin T. (21) ve Vedat G. (28) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın silahlı, sopalı ve baltalı kavgaya dönüşmesi üzerine Musa B, Erkan A, Orhan A, Şahin T. ve Vedat G. yaralanmıştı. Kaçan zanlıların ve yaralıların bulunduğu minibüsün Vatan Caddesi'nde olay yerine giden motosikletli Yunus ekibine çarpması sonucu da 2 polis yaralanarak, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Zanlılar ve yaralıların olduğu iki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda polis ekiplerince durdurulmuş, içerisindekiler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA