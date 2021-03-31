Silahlı kavgaya bakmak için evinden çıktı, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
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Silahlı kavgaya bakmak için evinden çıktı, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel
Silahlı kavgaya bakmak için evinden çıktı, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Uğur Ayıklar (43), sokak ortasında çıkan silahlı kavgaya bakmak için evinden dışarı çıktığı sırada tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Uğur Ayıklar (43), sokak ortasında çıkan silahlı kavgaya bakmak için evinden dışarı çıktığı sırada tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında yoldan geçen bir kadın da yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan ve kimliklerini belirledikleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada Uğur Ayıklar, silah seslerini duyup, bakmak için evinden dışarı çıktı. Ayıklar, kapının önüne çıktığı sırada, kavgaya karışanların tabancasından ateşlenen bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancalardan çıkan diğer bir kurşun da yoldan geçen A.B. isimli kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Ayıklar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, kavgaya karışan ve kimliklerini belirledikleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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