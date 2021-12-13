Silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Cuma günü Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Esen Sokak üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre Selim K., büfe işletmeciliği yapan Vedat ve Erol B. isimli kardeşlere bıçak çekmesi sonrası, Vedat B. tarafından silahla ayağından yaralamıştı.

Olay sonra kaçan Vedat B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Vedat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

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