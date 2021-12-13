Silahlı kavganın zanlısı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Cuma günü Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Esen Sokak üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre Selim K., büfe işletmeciliği yapan Vedat ve Erol B. isimli kardeşlere bıçak çekmesi sonrası, Vedat B. tarafından silahla ayağından yaralamıştı.

Olay sonra kaçan Vedat B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Vedat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sokak ortasında dehşet kamerada

Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sokak ortasında dehşet kamerada

 Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

 Sözleşmeli er, sokak ortasında tartıştığı kadın polisi 3 kez bıçakladı

Sözleşmeli er, sokak ortasında tartıştığı kadın polisi 3 kez bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title