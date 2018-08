Silahlı Kavganın Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'te akrabalar arasında miras nedeniyle çıktığı iddia edilen ve bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinin Hasırcıoğlu Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Eyüp Ercan'ın (39) katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin A.A, R.A, U.A. ve M.Y. ile oğulları M.Y. ve M.Y. olduğunu belirledi.

Farklı adreslerde gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasırcıoğlu Mahallesi'nde dün akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada Eyüp Ercan hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.