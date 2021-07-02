Silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti

Silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi'nde Osman C. (54) isimli şahıs ile bozuk kavun sattığı gerekçesi ile geri götürdüğü kavunu almayan pazarcılar arasında kavga çıktı. Daha sonra av silahını alarak tekrar mahallede kurulu pazarcıların yanına giden Osman C. o sırada kavganın arasında kalan komşusu Nazmi Zorkun (57) isimli şahıs av silahı ile ağır yaralandı.

Olay yerinde bulunan Ferhat Z. (13) ve Özgür S. (28) isimli şahıslar da av tüfeği ile kazayla yaralandı. Ağır yaralanan Nazmi Zorkun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Osman C. suç aleti silahla birlikte ve kavgaya karışan 4 pazarcı yakalandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 21:31:47. #1.16#

title