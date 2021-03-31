Silahlı kavgada yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheliler yakalandı
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Silahlı kavgada yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheliler yakalandı

Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Silahlı kavgada yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheliler yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grubun kavgası sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin yoldan geçen kişinin yaralanmasına yol açan olayın şüphelileri yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grubun kavgası sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin yoldan geçen kişinin yaralanmasına yol açan olayın şüphelileri yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlılar D.T. ve B.T'yi İstanbul'da yakaladı. Şüpheliler Kapaklı'ya getirildi.

Kurtuluş Caddesi'nde dün iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermi o sırada yoldan geçen Abdülşeker Süvarioğulları'na (53) isabet etmişti.

Yaralı, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılmış, kavgaya karışanlar ise yaralama olayından sonra bölgeden uzaklaşmıştı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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