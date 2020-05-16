Silahlı kavgada yaralandıktan 3 gün sonra öldü MARDİN'in Derik ilçesinde, 3 gün önce yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Süleyman Bekler (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 3 gün önce yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Süleyman Bekler (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Derik'e bağlı Bozok Mahallesi Harmanlı mezrasında, çarşamba günü iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada, Saime Bekler (35) ve Süleyman Bekler yaralandı.

Kızıltepe'deki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Bekler,

bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA