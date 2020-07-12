Silahlı kavgada yaralandı, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı TUNCELİ'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Selim Eroğlu (35), dağlık bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

TUNCELİ'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Selim Eroğlu (35), dağlık bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Alacık köyündeki Mısırvan Yaylası'nda meydana geldi. Selim Eroğlu ile M.Ç. arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç., Eroğlu'nu av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Çevredekiler, olayı jandarmaya bildirdi. Bölgenin dağlık alan olması nedeniyle jandarma ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte askeri helikopterle olay yerine geldi. Yaralı Eroğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikoptere alınarak, tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Olayın ardından kaçan M.Ç.'nin yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA