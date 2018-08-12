Silahlı Kavgada Ölen Kişi Ailesi Tarafından Defnedilmek Üzere Adli Tıptan Alındı

Gaziantep'te dayı-yeğen arasında dün gece meydana gelen silahlı kavgada ölen kişi, ailesi tarafından defnedilmek üzere adli tıp kurumundan alındı.

Olay, dün gece Şehitkamil'in Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan (39) ile uzun süredir küs olduğu olan yeğeni arasında tartışma çıktı. Şüpheli M.Y., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu tüfekle Eyüp Ercan'a art arda ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ercan, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ercan'ın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ercan'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. O sırada olay yerinden geçen 4 vatandaşta kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olayın ardından kaçan şüpheli M.Y. ve arkadaşları yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP