Silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi
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Silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında "nişan törenine katılmama" gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi.

16.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:37
Silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi

'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında "nişan törenine katılmama" gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi.

'nde çıkan kavgada ölen Yaşar (60) ile kardeşi Salih Ateş (57)için otopsi işlemlerinin ardından Kapucu Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kılınan cenaze namazı sonrası kardeşler yan yana defnedildi.

Suruç ilçesinde amca çocukları arasında dün "nişan törenine katılmama gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada Yaşar ve Salih Ateş hayatını kaybetmiş, Doğan (26), Müslüm (37), Bekir (37) ile Hanım (47) ve Pembe Ateş (60) yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi
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