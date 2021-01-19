Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti

19.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:11
Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nun pencere camına isabet etti.

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nun pencere camına isabet etti. Polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nun pencere camına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavganın yaşandığı bölgede ve okulda inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti
Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti
Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Arslan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:14:43. #1.14#
title