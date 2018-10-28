Silahlı Kavgada Kazara Vurulan Kadın Hastanelik Oldu

Samsun'da silahlı kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu bir kadın kazara vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu bu sırada işyerinin önünde bulunan H.C. (45) sol bacağından kazara vuruldu. Yaralı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bir kişinin de tabanca kabzasıyla kafasını vurulmak suretiyle yaralandığı öğrenildi. Polis ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN