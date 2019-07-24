Silahlı kavgada hayatını kaybeden çocuk damat toprağa verildi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kına töreninde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki damat toprağa verildi.

Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca ve dini nikah kıydırdığı R'nin kına gecesinde 'yan bakma' yüzünden kavga çıktı. Kavgada Muhammet G.'nin silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki damat göğsünden yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, otopsisi yapılan Koca'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Furkan Koca'nın cenazesi, köy camisinde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Kurtulan Mahallesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA