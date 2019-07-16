Silahlı kavgada hayatını kaybeden baba-oğul defnedildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Safranbolu Devlet Hastanesi morgundan alınan Recep ve oğlu Cüneyt Uysal'ın cenazeleri, Safranbolu İzzet Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine, Recep ve Cüneyt Uysal'ın yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk ve vatandaşlar katıldı.

Baba ve oğlunun cenazesi, kılınan namazın ardından Sine köyü Müstekler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

İlçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde Hasan Kılıç ile Recep Uysal (70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda başından baltayla yaralanan Kılıç, yanında taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etmişti. Baba ve oğlu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Kılıç ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA