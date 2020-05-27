Silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı
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Silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

27.05.2020 01:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:50

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, açılan ateş sonucu Bilal Ç, Mehmet G. ve Hasan A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bilal Ç'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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