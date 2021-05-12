Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
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Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla kafasından vurularak yaralanan Necmettin E, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Özel harekat polisleri, bölgede önlem aldı.

Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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