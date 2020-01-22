Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Sultanbeyli'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

22.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:10
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozalak Sokağı'nda E.D. ile 2 kişi arasında, alacak, borç sorunu yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 2 şüphelinin ateş ederek yaraladığı E.D. hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, polisin kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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