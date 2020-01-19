Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Isparta'da bir kişi silahlı kavga sonucu yaralandı.

19.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:01
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

'da bir kişi silahlı sonucu yaralandı.

Isparta Oto Galericiler Sitesi'nde Hasan S. (46) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S. tabancayla vuruldu. Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Hasan S, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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