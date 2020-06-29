Silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı
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Silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı

Silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı KONYA'da S.K. (15), arkadaşı Y.C.U. (16) ile birlikte konuşmak için gittiği kız arkadaşının babası Ekrem A. (40) ve oğlu Hakan A.(18) arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı
29.06.2020 02:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 02:55

Silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı
KONYA'da S.K. (15), arkadaşı Y.C.U. (16) ile birlikte konuşmak için gittiği kız arkadaşının babası Ekrem A. (40) ve oğlu Hakan A.(18) arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Y.C.U.'nun pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği baba-oğul yaralandı. Kaçmaya çalışan iki genç ise polis tarafından yakalandı. 
Olay, saat 20.30 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde meydana geldi. Ekrem A. kızının erkek arkadaşı S.K.'yı telefonla arayarak konuşmak için evlerinin bulunduğu bölgeye çağırdı. S.K. da arkadaşı Y.C.U'yı da yanına alarak buluşma noktasında geldi.  Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre olay yerine pompalı tüfekle gelen Y.C.U.'nun kavga sırasında ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği baba Ekrem A  bacağından, oğlu Hakan A. ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kanlar içinde kalan baba ve oğul ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Akkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan S.K. ve Y.C.U ise kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.  Şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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