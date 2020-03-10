SİLAHLI KAVGADA ATEŞLENEN MERMİLER DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ BÜYÜK PANİK YAŞADI
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Kadıköy, DHA, Güncel

SİLAHLI KAVGADA ATEŞLENEN MERMİLER DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

SİLAHLI KAVGADA ATEŞLENEN MERMİLER DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ BÜYÜK PANİK YAŞADIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,( DHA) -Kadıköy'de ünlü bir restoranda iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

10.03.2020 03:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 03:52
SİLAHLI KAVGADA ATEŞLENEN MERMİLER DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

SİLAHLI KAVGADA ATEŞLENEN MERMİLER DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL,( DHA) -Kadıköy'de ünlü bir restoranda iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anında silahına sarılan bir kişi sağa sola rast gele ateş etmeye başladı. Doğalgaz borusuna isabet eden mermi nedeniyle restorana dolan gaz paniğe neden oldu. 

Olay saat 03.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Mahmut Baba Sokak'ta bulunan ünlü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi içeriye giren iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile sağa sola ateş etmeye başladı. Restoranın ısınmasını sağlayan sisteme giden doğal gaz borusuna mermi isabet etmesi nedeniyle iş yerinin içine bir anda gaz doldu. İçeride bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, silahlı saldırganlar dışarı çıktı.  KAÇARKEN DE HAVAYA ATEŞ ETTİLER Restoranın önünde bulunan lüks otomobile binen iki kişi olay yerinden kaçtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken de havaya ateş etmeye devam etti. Kimliği belirlenemeyen saldırganları kovalayan iş yeri çalışanları ve kavgaya karışan diğer gruptakiler, saldırganların otomobilinin camlarını kırdı. Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan buldu. Çevrede yapılan aramalarda, kaçan saldırganların kullandığı otomobile ait olduğu iddia edilen plaka bulundu. Polis, kimliği belirsiz, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kavganın yaşandığı restoran-Polis ekipleri-Güvenlik şeridi çekilmesi-Polis ekiplerinin çalışması-Sokakta bulunan boş kovanlar-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA

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