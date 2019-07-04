Silahlı kavgada ağır yalanan kişi öldü, zanlı ise tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavga ağır yaralanan Nebican Samancı kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nebican Samancı'yı silahla vuran Tolga Pala ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yenikale Mahallesi Aktuğ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nebican Samancı ve Tolga Pala iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Tolga Pala, yanındaki silahla Nebican Samancı'ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden üç mermi ile Nebican Samancı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nebican Samancı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın ardından kendini polise ihbar ederek teslim olan Tolga Pala emniyette verdiği ifade de tefecilik yaptığını ileri sürdüğü Nebican Samancı'dan borç para aldığını söyledi. Alacak verecek meselesi nedeniyle Nebican Samancı'nın kendisine sokakta saldırarak darp ettiğini iddia eden Pala, daha sonra Samancı'dan kaçıp evine gitmeye çalıştığını, kendisini takip eden Samancı ile evinin önünde tartışmaya başladıklarını ve tabancayla Samancı'ya vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Pala çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA