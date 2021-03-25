Silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesindeki bir gazinoda çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesindeki bir gazinoda çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Soğancılar Caddesi'ndeki gazinoda 2 grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol F. ile Halil F. kardeşler yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
İş yeri sahibi Ahmet A, gazinoda çalışan Songül B. ile müşteriler Hüdayi Ö, Bilal K, Kenan A. tüfek saçmalarından yaralandı.
Şenol ve Halil F. de darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı