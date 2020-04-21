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Sivas, Güncel

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - SİVAS

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

21.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:16
Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - SİVAS

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pulur Mahallesi'ndeki Öğretmenevi karşısında S.T. (38), F.E. (54) ve H.A. (39) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, F.E. ve H.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.T. ve F.E. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine, H.A. ise Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - SİVAS

Kaynak: AA

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