Silahlı kavgada 3 kişi öldü

Siirt'te silahlı kavga sonucu ağır yaralanan 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşler Ömer (23) ve Mustafa Zeybekoğlu (19) ile akrabaları Sabahattin Zeybekoğlu (37), ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırganı yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik