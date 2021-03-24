Silahlı kavgada 2 yaralı
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Silahlı kavgada 2 yaralı

24.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:24
Silahlı kavgada 2 yaralı

İzmir Bornova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Y.K. (22) ile O.Ç. (22) yaralandı, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Bornova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Y.K. (22) ile O.Ç. (22) yaralandı, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1482 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile O.D., Y.K. ve O.Ç.'yi konuşmak için çağırdı. İki grup arasında sokak ortasında tartışma çıkarken, M.D. ile O.D. silah çekti. Y.K. ile O.Ç., kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ayağından vurulan O.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, göğsünden 2 kurşunla vurulan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, olaydan sonra şüphelilerin kaçtığı 35 Y 6516 plakalı otomobili, olay yerinin 1 kilometre ötesinde buldu. O.D. ile M.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan, silahlardan çıkan kurşunlar, sokaktaki bir araca ve bölgedeki marketin camına da isabet etti. - İZMİR

Silahlı kavgada 2 yaralı
Silahlı kavgada 2 yaralı
Silahlı kavgada 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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