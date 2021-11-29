Silahlı kavgada 16 yaşındaki Seymen öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı kavgada 16 yaşındaki Seymen öldü

Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Haberler | Güncel
Silahlı kavgada 16 yaşındaki Seymen öldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan tabancanın da kullanıldığı kavgada Seymen Dalbastı (16), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan tabancanın da kullanıldığı kavgada Seymen Dalbastı (16), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güneş Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda tabanca da kullanıldı. Kurşunların  isabet ettiği Seymen Dalbastı ile yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Seymen Dalbastı, hayatını kaybetti. Polis, olaya karıştıklarını belirlediği M.G., M.U. ve  B.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


- Kırklareli

Sudaki çırpınışından sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı! Kayıp gençten acı haber

Sudaki çırpınışından sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı! Kayıp gençten acı haber

 METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM

 Son dakika haberleri | Lüleburgaz'da silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı

Son dakika haberleri | Lüleburgaz'da silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title