Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Mehmet Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüpheli Mehmet Ç. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Mehmet Ç.'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Mehmet Ç. hakimlikteki sorgusunda, olay günü söz konusu restoranda olduğunu belirterek, "Dosyada adı geçen Fuat Ç. ve Ayhan Ç. uzaktan akrabam olur. Ben restoranda ayrı masada oturuyordum. Onlar Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan ile birlikte konuşuyorlardı. Konuşma sırasında benim yan masadan gördüğüm Ziya Bandırmalıoğlu silahını çıkarıp Fuat Ç.'nin başına dayadı. Müdahale etmek istedim. Aynı zamanda Fuat Ç. de yapma dedi. Ancak bu kişiler ateş etmeye başladı. Ben de ölümcül olmayacak şekilde tabancamla ayaklarına ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimizi hatırlamıyorum. Görüntülerde gösterilen kişi benim. Amacımız saldırı altında canımızı kurtarmaktı." şeklinde beyanda bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak geçmiş dönemlerde adliyeye çıkarılan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi uygulanmıştı. Diğer 3 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Olayda yaralanan A.Ç.'nin ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybederken, "Çakıroğulları" olarak bilinen gruptan 4 kişi yaralanmıştı.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet