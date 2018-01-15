Silahlı Kavga Sırasında Yolda Bekleyen Sürücü Vuruldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinin yakınındaki bir kişi vurularak yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinin yakınındaki bir kişi vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hançerli Mahallesi'nde iki grup arasında eski husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, yolda bekleyen dolmuş sürücüsü İsmail Dede, sol bacağından yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dede, tedavi altına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu kavgaya karışan F.Z.U, B.P, S.Ö. ve M.T. gözaltına alındı.
Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca, 46 fişek ile çelik yelek ele geçirdi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "Ateşli silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.