Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı.
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Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi ile araçlarıyla kaçan zanlıların çarptığı motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memuru yaralandı.

Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı.
01.06.2020 01:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:04

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi ile araçlarıyla kaçan zanlıların çarptığı motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2489. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahlı, sopalı ve baltalı kavgada Musa B. (26), Erkan A. (42), Orhan A, Şahin T. (21) ve Vedat G. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlıların ve yaralıların bulunduğu minibüs, Vatan Caddesi'nde olay yerine giden Mekzen Kaya (27) ve Celal Altunbaş'ın (31) bulunduğu motosikletli Yunus ekibine çarparak kaçmaya devam etti.

Yaralanan polis memurları, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Zanlılar ve yaralıların olduğu iki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri zanlıları gözaltına alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de hastaneye gelerek yaralı polisleri ziyaret etti.

Şenses, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "2 polisimiz yaralı. Önemli bir şeyleri yok çok şükür. Durumları iyi. Biraz gözetim altında kalacaklar." dedi.

Vali Yunus Sezer de Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan polis memurları Kaya ve Mekzen'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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