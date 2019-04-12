Silahlı Kavga' İhbarına Gelen Polise Sürpriz Yaptılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, 'silahlı kavga' ihbarında bulunup, gelen polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü haftası etkinlikleri kapsamında Kapaklı Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği polislere sürpriz yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan dernek üyeleri, derneklerinde silahlı kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine dernek binasına gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Dernek üyeleri, kavga olmadığını ve kendilerine sürpriz hazırladıklarını belirterek, pasta hazırladıklarını söyledi. Bunun üzerine polisler kendileri için hazırlanan özel pastanın mumunu üfleyerek söndürdü..

Emniyet mensuplarının önemli bir görevi icra ettiklerini kaydeden dernek başkanı Temel Büyükkeskin, "Her türlü zor koşulda, milletimizin güvenliğini sağlamak adına gecesini gündüzüne katan siz değerli polislerimizin haftasını kutluyoruz. Tüm Kapaklı halkı ve Ordulu hemşehrilerimiz adına sizlere minnettarız. Sağolun,var olun" dedi.

GÖRÜNTÖ DÖKÜMÜ

-Dernek binasında bekleyenler

-Polis ekiplerinin derneğe gelmesi

-Polislere sürpriz yapılması

-Pastanın kesilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)-

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA