Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir barın önünde iki grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı.

Kavgada yaralanan M.Ç, F.Ç, U.A, Ö.Ç. ve M.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.