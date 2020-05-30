Silahlı kavga: 5 ölü (1)
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Silahlı kavga: 5 ölü (1)

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

30.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:59

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Köseler köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kavga: 5 ölü (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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