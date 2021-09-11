KONYA'nın Ereğli ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Doğualagözlü Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ev tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada saçmaların isabet ettiği Eyüp D., İbrahim D., Mehmet Ç. ve Hasan Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 kişinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Abdullah Ç., Mehmet Ç., Hasan Ç., Azat Ç., Abdurrezzak D., Abdürrahim D., Mehmet D., Adem D., Eyüp D., Mehmet D. ve İbrahim D. emniyete götürüldü. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 1 av tüfeği ile 10 boş kartuş ele geçirdi.