Silahlı kavga: 4 yaralı Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1100. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA