Silahlı kavga: 4 yaralı Karaman'da, silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Karaman'da, silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Ağılönü köyünde iki grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İsa S. (35) ile Ahmet (26), Aziz (30) ve İlyas Kabak (34) av tüfeği fişeklerinin isabet etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA