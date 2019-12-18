: Silahlı kavga: 4 yaralı

18.12.2019 05:41 | Son Güncelleme: 18.12.2019 05:43

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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