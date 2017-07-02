Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve coplu kavgada 3 kişi yaralandı.



İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Zagir Y. ile Sami A, Yunus Emre Bulvarı'nda bir süre tartıştıktan sonra otomobilleriyle birbirilerini kovalamaya başladı. Zagir Y'nin kullandığı 34 BY 6949 plakalı otomobil ile Sami A. idaresindeki 34 ZR 2516 plakalı otomobil, Yahya Kemal Caddesi Üniversite Kavşağı'nda çarpıştı.



Otomobillerinden inen taraflar, kavga etmeye başladı.



Silah ve copun kullanıldığı kavgada yaralanan Zagir Y. (37) ile Kadriye A. (40) ve Maşallah H. (32), 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, bir tabanca, iki mermi kovanı ve cop bulundu.



Sami A. ile olaya karıştığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı.