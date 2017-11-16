Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.



Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.



Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açtığı değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.



Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen zanlının ifade alma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.