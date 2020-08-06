Silahlı kavga: 2 yaralı
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Silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

06.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:18

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bir pasajda silah sesleri duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gitti.

Tabancayla vurularak yaralandıkları belirlenen Barış Ç. ve Selçuk Ç, yapılan müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlılar sepetli vinçle binadan indirildi

Zanlıların pasajın kilitli olan ikinci katında saklandığını belirleyen polis, tırmanarak binaya girdi.

Gözaltına alınan Sinan C. ve Hüseyin C, olay yerine gelen itfaiye aracının sepetli vinciyle binadan çıkartıldı.

Silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

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